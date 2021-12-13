Минск перекроет транзит газа в Европу при отсутствии иного способа ответить на санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что страна перекроет транзит газа в Европу при отсутствии иного способа ответить на санкции.

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жёсткой мерой», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко в интервью Дмитрию Киселёву заявил, что готов прекратить транзит энергоносителей в Европу в случае закрытия Польшей границы с республикой.

Также Лукашенко ранее призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.