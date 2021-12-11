В посольстве России назвали «взрывоопасной» ситуацию на Украине из-за НАТО
- Reuters
«Ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится всё более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания в частности оказывают Киеву», — приводит РИА Новости сообщение.
Как подчёркивается, «возможная российская агрессия против Украины» — это «фальшивый лозунг, которым слишком часто пользуются британские политики и лояльные СМИ».
«Именно Вооружённые силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своём намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике», — добавили в дипмиссии.
В посольстве также отметили, что Россия сделала НАТО многочисленные предложения о способах снижения напряжённости, но Москва пока «не слышит ничего, кроме агрессивных лозунгов».
Ранее в Белом доме отметили стремление США к дипломатическому решению ситуации вокруг Украины.
В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной для других государств.
Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту RT подчеркнул, что в Москве видят «многочисленные утки», которые вбрасываются о якобы запланированной «агрессии» России против Украины.