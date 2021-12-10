Погранполиция Молдавии не комментирует депортацию Нарочницкой

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Пограничная полиция Молдавии не стала комментировать отказ во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталии Нарочницкой.
Погранполиция Молдавии не комментирует депортацию Нарочницкой
  • © DANIEL MIHAILESCU / AFP

«Я пока не могу сообщить, что именно произошло в аэропорту Кишинёва в ситуации с гражданкой России. При этом пограничная полиция не будет комментировать её заявления», — сказала РИА Новости глава погранполиции Раиса Новицки.

В МИД России ранее сообщили, что миграционные власти Молдавии де-факто депортировали российского учёного Наталию Нарочницкую, её без объяснения причин «отвели в тот же самолёт, которым она прилетела».

Сама Нарочницкая считает причиной этого предстоящие в Приднестровье выборы, где она планировала быть наблюдателем от Общественной палаты.

Также в республику не пустили члена Общественной палаты России Владимира Журавлёва.

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