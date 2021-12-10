В Молдавии призвали не направлять наблюдателей на выборы в Приднестровье
- © Даниел Водэ
«МИДЕИ по дипломатическим каналам призвало всех внешних партнёров воздержаться от делегирования наблюдателей и участия в этом незаконном процессе», — написал он на своей странице в Facebook.
Водэ подчеркнул, что любое участие в подобных процессах власти Молдавии рассматривают как вызов суверенитету и территориальной целостности республики, а также подрыв процесса урегулирования приднестровского конфликта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что миграционные власти Молдавии де-факто депортировали российского учёного Наталию Нарочницкую. По словам дипломата, её без объяснения причин «отвели в тот же самолёт, которым она прилетела».
Сама Нарочницкая считает причиной этого предстоящие в Приднестровье выборы, где она планировала быть наблюдателем от Общественной палаты.
В президентских выборах, которые состоятся 12 декабря, примут участие два кандидата: действующий глава республики Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь.