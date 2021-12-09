На Украине заявили, что корабль ВМС «Донбасс» возвращается на базу

Судно ВМС Украины «Донбасс», которое, по данным ФСБ, направлялось в сторону Керченского пролива, но затем сменило курс, направляется на базу. Об этом заявили в штабе украинской спецоперации в Донбассе.

В штабе отметили, что корабль украинских ВМС «Донбасс» не заходил «в чувствительные зоны» и выполняет задание в «своих территориальных водах».

«В настоящее время «Донбасс» возвращается на базу», — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины, который не выполнял требования изменить курс.

В спецслужбе заявили, что действия корабля расцениваются как провокационные и создают угрозу мореплаванию.

Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс, не отреагировав на запросы.