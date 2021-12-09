На Украине заявили, что корабль ВМС «Донбасс» возвращается на базу
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В штабе отметили, что корабль украинских ВМС «Донбасс» не заходил «в чувствительные зоны» и выполняет задание в «своих территориальных водах».
«В настоящее время «Донбасс» возвращается на базу», — говорится в сообщении.
Ранее ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины, который не выполнял требования изменить курс.
В спецслужбе заявили, что действия корабля расцениваются как провокационные и создают угрозу мореплаванию.
Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс, не отреагировав на запросы.