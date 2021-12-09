Захарова: переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине зашли в тупик
- РИА Новости
«Недавно в процесс милитаризации Украины включился Евросоюз. 2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении €31 млн на военно-техническую помощь Вооружённым силам Украины», — сказала Захарова.
По её словам, данное решение «никак не способствует миру в Донбассе».
Дипломат подчеркнула, что «переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик».
Захарова призвала Киев отказаться от саботажа Минских соглашений.
Ранее официальный представитель российского МИД России сообщила, что Киев перебрасывает на восток Украины к линии соприкосновения тяжёлую артиллерию, это фиксируют в ОБСЕ.
Она отметила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных.
Во вторник, 7 декабря, президенты России и США провели очередной раунд переговоров. Беседа проходила по видеосвязи в формате тет-а-тет и продлилась чуть более двух часов.
Украинская проблематика и отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений заняли «преобладающее место» в диалоге государственных лидеров.
Подробнее — в материале RT.