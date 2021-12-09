Захарова: переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине зашли в тупик

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Евросоюз включился в процесс милитаризации Украины, на этом фоне переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса зашли в тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине зашли в тупик
  • РИА Новости

«Недавно в процесс милитаризации Украины включился Евросоюз. 2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении €31 млн на военно-техническую помощь Вооружённым силам Украины», — сказала Захарова.

По её словам, данное решение «никак не способствует миру в Донбассе».

Дипломат подчеркнула, что «переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик».

Захарова призвала Киев отказаться от саботажа Минских соглашений.

Ранее официальный представитель российского МИД России сообщила, что Киев перебрасывает на восток Украины к линии соприкосновения тяжёлую артиллерию, это фиксируют в ОБСЕ.

Она отметила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных.

Во вторник, 7 декабря, президенты России и США провели очередной раунд переговоров. Беседа проходила по видеосвязи в формате тет-а-тет и продлилась чуть более двух часов.

Украинская проблематика и отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений заняли «преобладающее место» в диалоге государственных лидеров.

Подробнее — в материале RT.

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