Захарова: ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток Украины тяжёлых вооружений
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- РИА Новости
«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжёлых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику, продолжается использование беспилотников», — сказала она на брифинге, её слова приводит РИА Новости.
Ранее Захарова отметила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных.
Она добавила, что это половина состава украинской армии.
По словам главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина, политика украинского президента Владимира Зеленского может привести к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.