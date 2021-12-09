Захарова: ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток Украины тяжёлых вооружений

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Киев перебрасывает на восток Украины к линии соприкосновения тяжёлую артиллерию, это фиксируют в ОБСЕ, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова: ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток Украины тяжёлых вооружений
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжёлых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику, продолжается использование беспилотников», — сказала она на брифинге, её слова приводит РИА Новости.

Ранее Захарова отметила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных.

Она добавила, что это половина состава украинской армии.

По словам главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина, политика украинского президента Владимира Зеленского может привести к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.

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