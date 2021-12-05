Политолог назвал «психической атакой» материал Bild о «готовящемся нападении» на Украину

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT опубликованную в Bild схему «готовящегося нападения» России на Украину.

«Тактика российской армии шагнула гораздо дальше вперёд, чем думают так называемые эксперты издания Bild. Видимо, эти люди мыслят категориями эпохи танковых сражений, что уже указывает на недостоверность этой схемы», — объяснил Бальбек.

По словам политолога, эта «схема» является «филькиной грамотой, где указаны танковые колонны, флот, парашютисты, но нет значка авиации».

«Эти ребята не знают, что в России есть ВВС? Или дальше компьютерных игр их мысли не распространяются? В общем, как говорится, липа должна быть липовой, а не дубовой. Эта жуткая некомпетентность... так что психическая атака не удалась», — заключил он.

Ранее издание Bild опубликовало схему «готовящегося нападения» России на Украину.

По их версии, нападение якобы произойдёт в конце января — начале февраля 2022 года.