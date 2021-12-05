Политолог назвал «психической атакой» материал Bild о «готовящемся нападении» на Украину

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT опубликованную в Bild схему «готовящегося нападения» России на Украину.
Политолог назвал «психической атакой» материал Bild о «готовящемся нападении» на Украину
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«Тактика российской армии шагнула гораздо дальше вперёд, чем думают так называемые эксперты издания Bild. Видимо, эти люди мыслят категориями эпохи танковых сражений, что уже указывает на недостоверность этой схемы», — объяснил Бальбек.

По словам политолога, эта «схема» является «филькиной грамотой, где указаны танковые колонны, флот, парашютисты, но нет значка авиации».

«Эти ребята не знают, что в России есть ВВС? Или дальше компьютерных игр их мысли не распространяются? В общем, как говорится, липа должна быть липовой, а не дубовой. Эта жуткая некомпетентность... так что психическая атака не удалась», — заключил он.

Ранее издание Bild опубликовало схему «готовящегося нападения» России на Украину.

По их версии, нападение якобы произойдёт в конце января — начале февраля 2022 года.

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