Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры по Донбассу в любом формате

Киев готов к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина остаётся преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперёд», — приводит его слова Интерфакс.

Кулеба также призвал Россию подтвердить свою приверженность дипломатическому урегулированию ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что без прямого диалога с Россией конфликт в Донбассе завершить не удастся.