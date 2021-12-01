В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о способе решения конфликта в Донбассе

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что без прямого диалога с Россией конфликт в Донбассе завершить не удастся.

«Мы не являемся стороной конфликта, не один раз же об этом заявляли на разных уровнях», — заявил Цеков.

При этом сенатор подчеркнул, что необходим диалог между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

По его мнению, без этого диалога «остановить конфликт будет невозможно».

«А говорить о том, что для этого нужен диалог с Россией, — это по-прежнему уводить граждан Украины и Украину в целом от решения конфликта в Донбассе», — рассказал Цеков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что без прямого диалога с Россией конфликт в Донбассе завершить не удастся.