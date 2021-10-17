Песков: особых перспектив для разговора Путина и Зеленского не просматривается

Особых перспектив для разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не просматривается из-за действий украинских властей, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договорённости», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

Он напомнил, что Киев проводит законопроект о так называемом «переходном периоде», который «де-факто будет означать выход Киева из минских договорённостей».

«Поэтому пока перспективы плохие», — отметил представитель Кремля.

Песков также рассказал, что с президентом Украины, который упорно называет Россию участником конфликта в Донбассе, очень сложно говорить.

По его словам, нежелание Киева выполнять минские договорённости является препятствием для необходимых контактов между Россией и Украиной и для обсуждения возможной встречи лидеров двух стран.