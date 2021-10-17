Песков объяснил, почему с Зеленским «сложно говорить»

С президентом Украины Владимиром Зеленским, который упорно называет Россию участником конфликта в Донбассе, очень сложно говорить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С такими словами он выступил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

«Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Песков напомнил, что участники конфликта описаны в Минском комплексе мер, который является документом ООН.

«И, соответственно, если президент Украины не признаёт документ Организации Объединённых Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть, Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», — сказал представитель Кремля.

Как ранее отмечал Песков, нежелание Киева выполнять минские договорённости является препятствием для необходимых контактов между Россией и Украиной и для обсуждения возможной встречи лидеров двух стран.