Зеленский заявил, что без прямых переговоров с Россией конфликт в Донбассе не решить
- AP
«Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией, и сегодня это признали уже все внешние партнёры», — приводит слова украинского лидера телеканал «112 Украина».
Ранее Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с российским лидером Владимиром Путиным и готов к нему.
В октябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что особых перспектив для разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не просматривается из-за действий украинских властей.