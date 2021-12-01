Зеленский заявил, что без прямых переговоров с Россией конфликт в Донбассе не решить

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что без прямого диалога с Россией конфликт в Донбассе завершить не удастся.
Зеленский заявил, что без прямых переговоров с Россией конфликт в Донбассе не решить
  • AP

«Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией, и сегодня это признали уже все внешние партнёры», — приводит слова украинского лидера телеканал «112 Украина».

Ранее Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с российским лидером Владимиром Путиным и готов к нему.

В октябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что особых перспектив для разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не просматривается из-за действий украинских властей.

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