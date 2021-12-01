Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с российским лидером Владимиром Путиным и готов к нему.

Как сообщает телеканал «112 Украина», об этом он заявил во время выступления в Верховной раде.

«Мы не боимся прямого диалога», — отметил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в настоящее время переговоров о проведении встречи российского лидера и президента Украины нет.

Песков также отметил, что с президентом Украины, который упорно называет Россию участником конфликта в Донбассе, очень сложно говорить.