Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с российским лидером Владимиром Путиным и готов к нему.
Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с Путиным
  • AP

Как сообщает телеканал «112 Украина», об этом он заявил во время выступления в Верховной раде.

«Мы не боимся прямого диалога», — отметил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в настоящее время переговоров о проведении встречи российского лидера и президента Украины нет.

Песков также отметил, что с президентом Украины, который упорно называет Россию участником конфликта в Донбассе, очень сложно говорить.

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