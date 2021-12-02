Лукашенко назвал сроки проведения референдума по новой конституции Белоруссии
«В феврале месяце, в 20-х числах... будет вынесена Конституция на референдум», — рассказал в интервью РИА Новости Лукашенко.
Он добавил, что референдум состоится в случае, если «не начнётся война».
«Но это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале... удастся провести», — заявил Лукшенко.
В начале ноября белорусский лидер ознакомился с доработанным проектом конституции республики.
Позднее он заявлял, что работа по подготовке изменений в основной закон государства вышла на финишную прямую.
Лукашенко не исключил, что в республике пройдёт волна протестов перед референдумом.