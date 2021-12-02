Лукашенко назвал сроки проведения референдума по новой конституции Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что намерен провести референдум по новой конституции Белоруссии в 20-х числах февраля будущего года, если не произойдёт ЧС.

«В феврале месяце, в 20-х числах... будет вынесена Конституция на референдум», —  рассказал в интервью РИА Новости Лукашенко.

Он добавил, что референдум состоится в случае, если «не начнётся война».

«Но это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале... удастся провести», — заявил Лукшенко.

В начале ноября белорусский лидер ознакомился с доработанным проектом конституции республики.

Позднее он заявлял, что работа по подготовке изменений в основной закон государства вышла на финишную прямую.

Лукашенко не исключил, что в республике пройдёт волна протестов перед референдумом.

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