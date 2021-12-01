Евродепутат порекомендовал ЕС признать сертификаты привитых «Спутником V»
«ЕС, Россия и Китай должны взаимно признать вакцины», — приводит его заявление РИА Новости.
По мнению Ушакова, сертификаты о вакцинации «Спутником V» должны работать на территории Евросоюза, а документы о прививке Pfizer или Moderna — в России.
Ранее сообщалось, что инспекция Всемирной организации здравоохранения в Россию в рамках процедуры признания вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в декабре.
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с взаимным признанием вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 между Россией и Европой.