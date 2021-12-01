Евродепутат порекомендовал ЕС признать сертификаты привитых «Спутником V»

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Бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков заявил, что сертификаты привитых от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» должны признаваться в Евросоюзе.

«ЕС, Россия и Китай должны взаимно признать вакцины», — приводит его заявление РИА Новости.

По мнению Ушакова, сертификаты о вакцинации «Спутником V» должны работать на территории Евросоюза, а документы о прививке Pfizer или Moderna — в России.

Ранее сообщалось, что инспекция Всемирной организации здравоохранения в Россию в рамках процедуры признания вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в декабре.

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с взаимным признанием вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 между Россией и Европой.

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