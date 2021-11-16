Лавров прокомментировал ситуацию с взаимным признанием вакцин от COVID-19 с Европой

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Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с взаимным признанием вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 между Россией и Европой.
Лавров прокомментировал ситуацию с взаимным признанием вакцин от COVID-19 с Европой
  • Reuters

Он отметил, что «пока тут большого прогресса не достигнуто».

«Мы ожидаем завершения соответствующих процедур ВОЗ и ЕМА. Нас заверяют, что никаких искусственных препятствий не создаётся. Задают дополнительные вопросы, наши соответствующие учреждения на эти вопросы отвечают. Но, конечно же, хотелось бы этот процесс ускорить», — заявил Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил надежду на то, что «Спутник V» вскоре получит регистрацию в Европе. Он добавил, что для регистрации препарата в ЕС остались технические формальности, которые вскоре будут решены.

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