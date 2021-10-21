В Кремле рассчитывают на скорую регистрацию «Спутника V» в Европе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вскоре получит регистрацию в Европе.
В Кремле рассчитывают на скорую регистрацию «Спутника V» в Европе
  • Reuters

«Мы рассчитываем, что она (регистрация. — RT) будет завершена и наша вакцина получит ту регистрацию, которую ... на самом деле должна была получить давным-давно», — сказал Песков.

По его словам, для регистрации препарата в ЕС остались технические формальности, которые вскоре будут решены.

Песков также рассказал, что параллельно идёт процесс о взаимном признании вакцинации.

«Здесь даже можно ... рассчитывать на более ускоренную динамику взаимного признания вакцинации, ... что позволит нашим гражданам (привитыми российскими вакцинами. — RT) перемещаться свободно по территории ЕС», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры по взаимному признанию вакцин.

По мнению министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, работа России с ЕМА по вопросу регистрации «Спутника V» продвинулась.

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