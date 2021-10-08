Медведев прокомментировал переговоры по взаимному признанию вакцин

Переговоры по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса идут медленно, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Наша страна неоднократно призывала партнёров по Большой двадцатке к взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Переговорный процесс на эту тему идет медленно, некоторые государства признают наши вакцины, но избирательно», — сказал он на совещании о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также признания за рубежом российских вакцин. Его слова приводит РИА Новости.

Он попросил доложить, какие дополнительные меры необходимы для ускорения регистрации вакцины и признания сертификатов.

Ранее министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что работа России с ЕМА по вопросу регистрации «Спутника V» продвинулась.