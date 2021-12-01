Украина и Франция согласовали контракт на строительство пяти пограничных кораблей

Украинская компания «Нибулон» и французская OCEA подписали контракт на строительство пяти пограничных кораблей на территории Украины. Об этом информирует пресс-служба МВД Украины.

«Между французской судостроительной компанией Оcea и украинской компанией «Нибулон» был подписан контракт о строительстве пяти судов для нужд Госпогранслужбы Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производство будет происходить Николаеве.

В общей сложности украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции.

Спуск на воду первого корабля намечен на 9 декабря. А все пять кораблей будут спущены на воду с Николаевского завода до конца 2023 года.

«По результатам соглашения, мы сможем не только создать мощный флот для ГНСУ, но и поднять потенциал наших компаний на европейский уровень», — подчеркнул замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на предстоящих переговорах Франции не уйти от обсуждения ситуации на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила на брифинге, что Париж и Берлин, вместо милитаризации региона Чёрного моря, должны призвать Киев выполнять Минские соглашения.