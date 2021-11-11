Лавров анонсировал «серьёзный разговор» с Францией на тему Украины

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на предстоящих переговорах Франции не уйти от обсуждения ситуации на Украине.
Лавров анонсировал «серьёзный разговор» с Францией на тему Украины
  • Reuters

«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре и в целом от ответственности за поведение их подопечных в Киеве», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Мали Абдулайе Диопом в Москве.

Трансляцию мероприятия вёл RT.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что имеет в виду режим действующего украинского лидера Владимира Зеленского, который подрывает минские договорённости.

«Я имею в виду режим Зеленского, который... подрывает эти самые договорённости при молчаливом попустительстве наших французских и немецких соавторов по минскому комплексу мер. Поэтому у нас будет очень серьёзный разговор на эту тему», — заключил Лавров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила на брифинге, что Париж и Берлин, вместо милитаризации региона Чёрного моря, должны призвать Киев выполнять Минские соглашения.

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