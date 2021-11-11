Лавров анонсировал «серьёзный разговор» с Францией на тему Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на предстоящих переговорах Франции не уйти от обсуждения ситуации на Украине.

«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре и в целом от ответственности за поведение их подопечных в Киеве», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Мали Абдулайе Диопом в Москве.

Трансляцию мероприятия вёл RT.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что имеет в виду режим действующего украинского лидера Владимира Зеленского, который подрывает минские договорённости.

«Я имею в виду режим Зеленского, который... подрывает эти самые договорённости при молчаливом попустительстве наших французских и немецких соавторов по минскому комплексу мер. Поэтому у нас будет очень серьёзный разговор на эту тему», — заключил Лавров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила на брифинге, что Париж и Берлин, вместо милитаризации региона Чёрного моря, должны призвать Киев выполнять Минские соглашения.