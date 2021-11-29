Глава МИД Украины рассказал журналистам о рассматриваемом в России «варианте вторжения»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вновь рассказал о возможности «вторжения» России, решение об этом «находится на столе» российских властей, считает министр. Такое мнение он выразил в беседе с Delfi.

«Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о её реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них на столе. Сегодня Украина и её партнёры работают над тем, чтобы отговорить Россию от выбора в пользу вторжения. Этого нельзя добиться уступками, лишь мощной политикой сдерживания», — приводит слова Кулебы сайт украинского МИД.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что нет ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.