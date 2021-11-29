Саакашвили более часа выступал с речью в суде в Тбилиси
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.
По словам адвокатов Саакашвили, врачи рекомендовали бывшему президенту присутствовать на заседании суда не более двух часов.
В рамках выступления политик неоднократно отмечал, что не признаёт грузинское правосудие, и назвал сфальсифицированными выдвинутые против него обвинения.
Он назвал заседание суда комедией и рассказал, что подвергался пыткам во время содержания в тюрьме и в тюремной больнице.
29 ноября суд рассматривает дело о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении в офис телекомпании «Имеди» и погроме, а также о захвате имущества его владельца — покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали 15 человек на митинге в поддержку экс-президента страны, который проходил у здания Тбилисского городского суда.