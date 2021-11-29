Саакашвили более часа выступал с речью в суде в Тбилиси

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выступал с речью на судебном заседании более часа и покинул зал суда, попросив, чтобы адвокаты продолжили рассмотрение дела без него.
Саакашвили более часа выступал с речью в суде в Тбилиси
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По словам адвокатов Саакашвили, врачи рекомендовали бывшему президенту присутствовать на заседании суда не более двух часов. 

В рамках выступления политик неоднократно отмечал, что не признаёт грузинское правосудие, и назвал сфальсифицированными выдвинутые против него обвинения.

Он назвал заседание суда комедией и рассказал, что подвергался пыткам во время содержания в тюрьме и в тюремной больнице.

29 ноября суд рассматривает дело о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении в офис телекомпании «Имеди» и погроме, а также о захвате имущества его владельца — покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали 15 человек на митинге в поддержку экс-президента страны, который проходил у здания Тбилисского городского суда.

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