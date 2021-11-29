Саакашвили более часа выступал с речью в суде в Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выступал с речью на судебном заседании более часа и покинул зал суда, попросив, чтобы адвокаты продолжили рассмотрение дела без него.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По словам адвокатов Саакашвили, врачи рекомендовали бывшему президенту присутствовать на заседании суда не более двух часов.

В рамках выступления политик неоднократно отмечал, что не признаёт грузинское правосудие, и назвал сфальсифицированными выдвинутые против него обвинения.

Он назвал заседание суда комедией и рассказал, что подвергался пыткам во время содержания в тюрьме и в тюремной больнице.

29 ноября суд рассматривает дело о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении в офис телекомпании «Имеди» и погроме, а также о захвате имущества его владельца — покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали 15 человек на митинге в поддержку экс-президента страны, который проходил у здания Тбилисского городского суда.