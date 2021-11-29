В Тбилиси произошли стычки протестующих с полицией у суда, где слушается дело Саакашвили

Короткая ссылка
Перепалки происходят между правоохранителями и демонстрантами у Тбилисского городского суда, где идёт заседание по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
В Тбилиси произошли стычки протестующих с полицией у суда, где слушается дело Саакашвили
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сторонники Саакашвили перекрыли прилегающий суду проспект, в результате чего образовалась огромная автомобильная пробка.

Ранее стало известно, что полицейские применили перцовый спрей для разгона демонстрантов.

Как пишет Sputnik Грузия, 29 ноября в суде рассматривается дело о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества его владельца — покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить