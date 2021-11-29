В Тбилиси произошли стычки протестующих с полицией у суда, где слушается дело Саакашвили
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что сторонники Саакашвили перекрыли прилегающий суду проспект, в результате чего образовалась огромная автомобильная пробка.
Ранее стало известно, что полицейские применили перцовый спрей для разгона демонстрантов.
Как пишет Sputnik Грузия, 29 ноября в суде рассматривается дело о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества его владельца — покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.