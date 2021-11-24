Мать Саакашвили заявила, что он стал другим человеком

Мать арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который лечится в военном госпитале в Гори, рассказала, что он «очень подавлен» и стал другим человеком.

Об этом Гиули Аласания, мать Саакашвили, сообщила журналистам.

«Он очень подавлен, это не тот человек, что был раньше. Мы все, всё общество, должны позаботиться о том, чтобы освободить этого человека. Сам Миша считает, что сейчас важный этап для борьбы. Мы все должны быть активными с целью освобождения Миши», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь города Гори. Его адвокат Ника Гварамия заявил, что экс-президент прекратит голодовку.

20 ноября врачи рассказали, что Саакашвили начал принимать пищу по специально разработанной схеме.