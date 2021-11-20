Врачи сообщили, что Саакашвили начал питаться по специальной схеме

Арестованный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили, который был переведён в военный госпиталь, начал принимать пищу по специально разработанной схеме. Об этом сообщили врачи консилиума, созданного Минюстом.

«Саакашвили начал принимать пищу по специально разработанной схеме. В настоящее время его состояние улучшилось. Составлен протокол дальнейшего восстановления после длительной голодовки, который согласован с лечащими врачами. Что касается неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днём отмечается позитивная динамика, хотя определённые изменения остаются», — сказал врач Александр Цискаридзе, чьи слова приводит Интерфакс.

По его словам, пока со здоровьем Саакашвили ещё не всё в порядке, остаются проблемы.

Ранее Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь города Гори.

Его адвокат Ника Гварамия заявил, что экс-президент прекратит голодовку.