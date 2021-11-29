В Тбилиси полиция применила перцовый спрей возле суда на фоне процесса над Саакашвили

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Полицейские применили перцовый спрей для разгона демонстрантов, которые собрались возле здания суда в Тбилиси, где проходит процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В Тбилиси полиция применила перцовый спрей возле суда на фоне процесса над Саакашвили
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что несколько протестующих забрались на забор и будку охраны суда и махали флагами и плакатами с изображением Саакашвили.

После того как сотрудники полиции попросили их спуститься, началась перепалка. 

Затем сотрудники правоохранительных органов вытеснили участников демонстрации с прилегающей территории и несколько раз применили перцовый спрей.

При этом протестующие бросали в полицейских бутылки.

Ранее США призвали власти Грузии допускать Саакашвили на все заседания суда по его делу. 

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