В Тбилиси полиция применила перцовый спрей возле суда на фоне процесса над Саакашвили

Полицейские применили перцовый спрей для разгона демонстрантов, которые собрались возле здания суда в Тбилиси, где проходит процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что несколько протестующих забрались на забор и будку охраны суда и махали флагами и плакатами с изображением Саакашвили.

После того как сотрудники полиции попросили их спуститься, началась перепалка.

Затем сотрудники правоохранительных органов вытеснили участников демонстрации с прилегающей территории и несколько раз применили перцовый спрей.

При этом протестующие бросали в полицейских бутылки.

Ранее США призвали власти Грузии допускать Саакашвили на все заседания суда по его делу.