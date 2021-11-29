В Тбилиси полиция применила перцовый спрей возле суда на фоне процесса над Саакашвили
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что несколько протестующих забрались на забор и будку охраны суда и махали флагами и плакатами с изображением Саакашвили.
После того как сотрудники полиции попросили их спуститься, началась перепалка.
Затем сотрудники правоохранительных органов вытеснили участников демонстрации с прилегающей территории и несколько раз применили перцовый спрей.
При этом протестующие бросали в полицейских бутылки.
Ранее США призвали власти Грузии допускать Саакашвили на все заседания суда по его делу.