В США призвали власти Грузии допускать Саакашвили на все заседания суда
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«Мы призываем власти Грузии обращаться с господином Саакашвили справедливо и с соблюдением достоинства», — цитирует РИА Новости Прайса.
В госдепе также призвали власти Грузии обеспечить господину Саакашвили присутствие на всех заседаниях суда по делам против него в соответствии с международным правом.
Прайс подчеркнул, что «Саакашвили имеет право на честный судебный процесс».
Ранее сообщалось, что Саакашвили в тюрьме потерял сознание.
Позднее экс-президента Грузии перевели в реанимацию тюремной больницы.