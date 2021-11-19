В США призвали власти Грузии допускать Саакашвили на все заседания суда

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США призвали власти Грузии допускать задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на все заседания суда по его делу. Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
В США призвали власти Грузии допускать Саакашвили на все заседания суда
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

«Мы призываем власти Грузии обращаться с господином Саакашвили справедливо и с соблюдением достоинства», — цитирует РИА Новости Прайса.

В госдепе также призвали власти Грузии обеспечить господину Саакашвили присутствие на всех заседаниях суда по делам против него в соответствии с международным правом.

Прайс подчеркнул, что «Саакашвили имеет право на честный судебный процесс».

Ранее сообщалось, что Саакашвили в тюрьме потерял сознание.

Позднее экс-президента Грузии перевели в реанимацию тюремной больницы.

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