В США призвали власти Грузии допускать Саакашвили на все заседания суда

США призвали власти Грузии допускать задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на все заседания суда по его делу. Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

AP

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