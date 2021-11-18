Адвокат Саакашвили заявил о переводе своего подзащитного в реанимацию тюремной больницы
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы. Об этом рассказал защитник политика Ника Гварамия.
- AP
«На данный момент он (Саакашвили. — RT) находится в реанимации», — приводит ТАСС слова юриста.
Гварамия выразил благодарность врачам, которые «показывают максимум своих возможностей».
Ранее сообщалось, что Саакашвили в тюрьме потерял сознание.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему: