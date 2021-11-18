Адвокат Саакашвили заявил о переводе своего подзащитного в реанимацию тюремной больницы

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Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы. Об этом рассказал защитник политика Ника Гварамия.
Адвокат Саакашвили заявил о переводе своего подзащитного в реанимацию тюремной больницы
  • AP

«На данный момент он (Саакашвили. — RT) находится в реанимации», — приводит ТАСС слова юриста.

Гварамия выразил благодарность врачам, которые «показывают максимум своих возможностей».

Ранее сообщалось, что Саакашвили в тюрьме потерял сознание.

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