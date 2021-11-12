Зеленский заявил премьеру Грузии о недопустимости применения к Саакашвили мер принуждения

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили заявил о недопустимости применения к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили «непропорциональных мер принуждения».
Зеленский заявил премьеру Грузии о недопустимости применения к Саакашвили мер принуждения
  • РИА Новости

Соответствующая информация опубликована на сайте офиса президента Украины.

«Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения», — говорится в сообщении.

К тому же Зеленский обсудил с премьером Грузии «обеспечение прав украинского гражданина Саакашвили» и подчеркнул, что «Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан».

Ранее Саакашвили заявил, что был избит, когда его доставили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить