Зеленский заявил премьеру Грузии о недопустимости применения к Саакашвили мер принуждения
- РИА Новости
Соответствующая информация опубликована на сайте офиса президента Украины.
«Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения», — говорится в сообщении.
К тому же Зеленский обсудил с премьером Грузии «обеспечение прав украинского гражданина Саакашвили» и подчеркнул, что «Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан».
Ранее Саакашвили заявил, что был избит, когда его доставили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси.