Зеленский заявил премьеру Грузии о недопустимости применения к Саакашвили мер принуждения

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили заявил о недопустимости применения к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили «непропорциональных мер принуждения».

Соответствующая информация опубликована на сайте офиса президента Украины.

«Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения», — говорится в сообщении.

К тому же Зеленский обсудил с премьером Грузии «обеспечение прав украинского гражданина Саакашвили» и подчеркнул, что «Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан».

Ранее Саакашвили заявил, что был избит, когда его доставили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси.