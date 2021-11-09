Саакашвили заявил, что его избили после госпитализации в больницу тюрьмы

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что был избит, после того как его доставили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси.
Саакашвили заявил, что его избили после госпитализации в больницу тюрьмы
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Об этом сообщил его адвокат, который зачитал письмо Саакашвили.

«Сотрудники (тюремной больницы) стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление», — приводит ТАСС слова Саакашвили.

По словам адвоката, экс-глава Грузии отказывается от лечения в тюремной больнице, не принимает медикаменты и продолжает голодовку. 

Ранее минюст Грузии заявил, что Саакашвили повредил медоборудование и оскорбил персонал клиники.

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