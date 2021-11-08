Минюст Грузии заявил, что Саакашвили повредил медоборудование и оскорбил персонал клиники

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, переведённый после голодовки в тюремную больницу, оскорбил медицинский персонал и повредил дорогое оборудование, заявил грузинский Минюст.

«После того как Михаил Саакашвили был помещён в учреждение №18, он оскорбил сотрудников пенитенциарного учреждения физически и словесно, а также повредил дорогостоящее медицинское оборудование», — цитирует ведомство РИА Новости.

По данному факту генеральная инспекция начала расследование, уточнили в министерстве.

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что экс-президента вывезли из тюрьмы на вертолёте в неизвестном направлении.

После этого Специальная пенитенциарная служба сообщила, что он переведён в тюремную больницу.