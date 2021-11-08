Минюст Грузии заявил, что Саакашвили повредил медоборудование и оскорбил персонал клиники
- AP
- © Czarek Sokolowski
«После того как Михаил Саакашвили был помещён в учреждение №18, он оскорбил сотрудников пенитенциарного учреждения физически и словесно, а также повредил дорогостоящее медицинское оборудование», — цитирует ведомство РИА Новости.
По данному факту генеральная инспекция начала расследование, уточнили в министерстве.
Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что экс-президента вывезли из тюрьмы на вертолёте в неизвестном направлении.
После этого Специальная пенитенциарная служба сообщила, что он переведён в тюремную больницу.