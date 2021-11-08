Саакашвили перевели в тюремную больницу

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведён в Глданскую тюремную больницу, заявила Специальная пенитенциарная служба.
Саакашвили перевели в тюремную больницу
  • AP

«Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключённый Михаил Саакашвили был переведён из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осуждённых №18. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что экс-президента вывезли из тюрьмы на вертолёте в неизвестном направлении.

По заявлениям врача Николоза Кипшидзе, состояние экс-президента ежедневно ухудшается. Вместе с тем 6 ноября Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции опубликовала видео, на котором Саакашвили принимает пищу.

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