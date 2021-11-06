Опубликовано видео, на котором Саакашвили принимает пищу

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии разместила на своей странице в Facebook видео, на котором видно, как бывший грузинский президент Михаил Саакашвили принимает пищу.

«Исходя из высокого общественного интереса, мы публикуем видео приёма пищи Михаилом Саакашвили», — говорится в сообщении ведомства.

В подписи к видео отмечается, что «на видеоматериалах чётко видно, как Михаил Саакашвили принимает пищу и натуральные соки в разное время суток».

Ранее глава грузинского Минюста Рати Брегадзе заявил, что Министерство юстиции Грузии выступило с рекомендацией из соображений безопасности проводить судебные заседания по делу Саакашвили в тюрьме.