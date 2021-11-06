Минюст Грузии рекомендовал провести суд по делу Саакашвили в тюрьме

Министерство юстиции Грузии выступило с рекомендацией из соображений безопасности проводить судебные заседания по делу бывшего президента страны Михаила Саакашвили в тюрьме. Об этом заявил глава грузинского Минюста Рати Брегадзе.

«Нашей строгой рекомендацией будет, чтобы заключённый (Саакашвили. — RT) не был выведен из учреждения №12, потому что ему может угрожать опасность», — говорится в сообщении в Facebook.

Судебное заседание назначено на 10 ноября.

Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили из тюрьмы планирует госпереворот и раздаёт соответствующие указания оппозиционным лидерам.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили.