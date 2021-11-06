СГБ: Саакашвили в тюрьме планирует госпереворот

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили из тюрьмы планирует госпереворот и раздаёт соответствующие указания оппозиционным лидерам.

Об этом сообщает «Рустави 2».

По данным ведомства, в рамках плана определённые политические группы планируют заблокировать здания госучреждений, в частности парламента Грузии, аппарата правительства, администрации президента, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, а также перекрыть подъездные дороги к пенитенциарному учреждению, где содержится Саакашвили.

Также организаторы митинга, который должен начаться 6 ноября, рассматривают возможность переманивания к себе сотрудников правоохранительных органов и ликвидации одного из лидеров оппозиции.

«Эти действия, направленные на насильственное свержение правительства, планирует Михаил Саакашвили», — говорится в заявлении.

В конце октября сообщалось, что СГБ Грузии начала расследование по делу о попытке государственного переворота.