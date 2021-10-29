В Грузии начали расследование дела о попытке госпереворота
- Reuters
Об этом сообщает «Рустави 2».
«По материалам следствия установлено, что фигуранты дела планируют какие-то деструктивные действия. Они намерены создать неконтролируемую ситуацию, хаос», — заявили в грузинской спецслужбе.
Отмечается, что целью этих действий является воспрепятствование процессу осуждения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Как отметили в СГБ, фигуранты соответствующего дела, вызванные в качестве свидетелей на допрос, отказались явиться в следственный орган.
1 октября власти Грузии заявили, что экс-президент задержан на территории республики.
Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.