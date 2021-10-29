В Грузии начали расследование дела о попытке госпереворота

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Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование по делу о попытке государственного переворота.
В Грузии начали расследование дела о попытке госпереворота
  • Reuters

Об этом сообщает «Рустави 2».

«По материалам следствия установлено, что фигуранты дела планируют какие-то деструктивные действия. Они намерены создать неконтролируемую ситуацию, хаос», — заявили в грузинской спецслужбе.

Отмечается, что целью этих действий является воспрепятствование процессу осуждения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как отметили в СГБ, фигуранты соответствующего дела, вызванные в качестве свидетелей на допрос, отказались явиться в следственный орган.

1 октября власти Грузии заявили, что экс-президент задержан на территории республики.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.

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