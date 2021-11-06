Врач: состояние Саакашвили в тюрьме ежедневно ухудшается

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Лечащий врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе в эфире телеканала «Украина» заявил, что состояние экс-президента Грузии, который находится в тюрьме, ежедневно ухудшается.

«Каждый день состояние ухудшается. К примеру, сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога, а также специалиста по критической медицине. Осмотрели больного, потом оказалось, что нам нужен офтальмолог-консультант, потому что у него проблема с глазом. Также у него проблемы с ухом... Так получается, что у нас сегодня около 11 консультантов, которые должны ходить в тюрьму и смотреть больного» — приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил, что у консультантов, которые приходят к Саакашвили, нет специальных устройств, чтобы поставить диагноз и лечить его.

Ранее в Минюсте Грузии рассказали о состоянии Саакашвили.

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