В Минюсте Грузии рассказали о состоянии Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что голодает в тюрьме, ест каши и пьёт натуральные соки. Об этом заявил глава грузинского Минюста Рати Брегадзе.

«Он (Саакашвили. — RT) сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту. Это произошло быстро, за два дня. Он сначала купил определённые продукты, потом отказался от них. Потом прошёл определённый период, и он по своему желанию купил каши и натуральные соки», — цитирует ТАСС Брегадзе.

Он также уточнил, что в настоящее время Саакашвили принимает пищу.

Глава грузинского Минюста добавил, что экс-президент Грузии в данный момент чувствует себя хорошо и все его жизненные параметры находятся в норме.

Ранее грузинский лидер заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

В начале октября премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.