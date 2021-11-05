В Минюсте Грузии рассказали о состоянии Саакашвили

Короткая ссылка
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что голодает в тюрьме, ест каши и пьёт натуральные соки. Об этом заявил глава грузинского Минюста Рати Брегадзе.

«Он (Саакашвили. — RT) сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту. Это произошло быстро, за два дня. Он сначала купил определённые продукты, потом отказался от них. Потом прошёл определённый период, и он по своему желанию купил каши и натуральные соки», — цитирует ТАСС Брегадзе.

Он также уточнил, что в настоящее время Саакашвили принимает пищу. 

Глава грузинского Минюста добавил, что экс-президент Грузии в данный момент чувствует себя хорошо и все его жизненные параметры находятся в норме. 

Ранее грузинский лидер заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

В начале октября премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить