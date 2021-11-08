Мать Саакашвили заявила, что экс-президента вывезли из тюрьмы и посадили в вертолёт

Короткая ссылка
Арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолёте, который вылетел в неизвестном направлении, заявила мать бывшего главы государства Гиули Аласания.
Мать Саакашвили заявила, что экс-президента вывезли из тюрьмы и посадили в вертолёт
  • Reuters

«Они (руководство тюрьмы. — RT) проигнорировали всё, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали... Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолёт, но куда забрали, не знаю, посмотрим», — цитирует её ТАСС.

По информации грузинских СМИ, Саакашвили «переправили в госпиталь города Гори», отмечает Sputnik.Грузия.

Ранее глава грузинского Минюста Рати Брегадзе заявил, что Министерство юстиции Грузии выступило с рекомендацией из соображений безопасности проводить судебные заседания по делу Саакашвили в тюрьме.

По заявлениям врача Николоза Кипшидзе, состояние экс-президента ежедневно ухудшается. Вместе с тем 6 ноября Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции опубликовала видео, на котором Саакашвили принимает пищу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить