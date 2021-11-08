Мать Саакашвили заявила, что экс-президента вывезли из тюрьмы и посадили в вертолёт

Арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолёте, который вылетел в неизвестном направлении, заявила мать бывшего главы государства Гиули Аласания.

«Они (руководство тюрьмы. — RT) проигнорировали всё, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали... Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолёт, но куда забрали, не знаю, посмотрим», — цитирует её ТАСС.

По информации грузинских СМИ, Саакашвили «переправили в госпиталь города Гори», отмечает Sputnik.Грузия.

Ранее глава грузинского Минюста Рати Брегадзе заявил, что Министерство юстиции Грузии выступило с рекомендацией из соображений безопасности проводить судебные заседания по делу Саакашвили в тюрьме.

По заявлениям врача Николоза Кипшидзе, состояние экс-президента ежедневно ухудшается. Вместе с тем 6 ноября Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции опубликовала видео, на котором Саакашвили принимает пищу.