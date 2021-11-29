Саакашвили назвал заседание суда по его делу комедией

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время заседания Тбилисского городского суда заявил, что не признаёт действующую прокуратуру и правосудие.

«Я не признаю действующую прокуратуру и правосудие. Я здесь не для того, чтобы стать частью поставленной вами комедии», — приводит его слова Интерфакс со ссылкой на Общественный вещатель Грузии.

29 ноября в суде рассматривается дело о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества его владельца — покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

У здания Тбилисского городского суда проходят стычки между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами.