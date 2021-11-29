На акции в поддержку Саакашвили в Тбилиси задержали 15 человек

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали 15 человек на митинге в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили, который проходил у здания Тбилисского городского суда.

По информации МВД Грузии, митингующие незаконно перекрыли проезжую часть дороги и не подчинились призывам полиции освободить проезжую часть.

«Сотрудники МВД задержали 15 человек по факту неподчинения законным требованиям полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных был экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Ранее сообщалось о стычках протестующих с сотрудниками правоохранительных органов у Тбилисского городского суда, где идёт заседание по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

29 ноября в суде рассматривается дело о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества его владельца — покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.