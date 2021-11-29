В МИД Германии сообщили о росте нарушений перемирия в Донбассе

Германия отмечает рост числа нарушений перемирия в Донбассе и ограничения работы наблюдателей ОБСЕ. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Там (в Донбассе. — RT) значительно выросло число нарушений перемирия в последнее время», — цитирует его РИА Новости.

По словам Бургера, наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ «приходится иметь дело с серьёзными ограничениями своей деятельности и передвижений».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов констатировал увеличение поставок оружия из США на Украину.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times объявил, что ВСУ впервые применили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin во время боевых действий в Донбассе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения в агрессии, звучащие в адрес России, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе.