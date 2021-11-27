Западные аналитики назвали препятствие для «вторжения России» на Украину

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Зарубежные аналитики, опрошенные Bloomberg, назвали грязь препятствием для вторжения России на Украину — по мнению экспертов, из-за плохих погодных условий и состояния дорог операция начнётся не раньше января.

Об этом сообщает РБК.

Военный аналитик Павел Фельгенгауэр рассказал журналистам, что в это время года наблюдается «rasputitsa» — грязь, из-за которой военной технике сложнее будет передвигаться. Он считает, что в случае наступления российским войскам придётся обходить украинских военных в Донбассе по флангам.

«Чтобы добиться этого, танкам и прочей военной технике придется двигаться по чернозёму, что сейчас не представляется возможным. Но как только ударят морозы, они смогут ехать, куда хотят», — заявил Фельгенгауэр.

12 ноября Bloomberg сообщало, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24» ранее заявил, что нет ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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