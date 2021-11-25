Истребители ВВС Белоруссии и ВКС России выполнили полёт вдоль белорусской границы
- Reuters
«Сегодня выполнен полёт смешанной тактической группы на патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы Республики Беларусь в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России», — говорится в сообщении министерства в Telegram.
10 ноября в Минске сообщили, что Россия и Белоруссия станут на регулярной основе проводить полёты стратегической бомбардировочной авиации в белорусском воздушном пространстве.
В тот же день два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 провели патрулирование в небе Белоруссии.
После этого в Минобороны России отметили, что полёт Ту-160 над пространством Белоруссии не был направлен против третьих стран.