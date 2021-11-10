Россия и Белоруссия станут регулярно выполнять полёты авиации вдоль границ республики

Россия и Белоруссия станут на регулярной основе проводить полёты стратегической бомбардировочной авиации в белорусском воздушном пространстве, сообщили в Минске.

«Если ранее такие полёты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле», — цитирует оборонное ведомство БЕЛТА.

Как пишет агентство, также стороны отработали взаимодействие в воздухе истребительной авиации, входящей в комплект единой системы войск ПВО.

️Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 ранее провели патрулирование в небе Белоруссии.