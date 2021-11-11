Минобороны России: полёт Ту-160 над Белоруссией не направлен против третьих стран
- РИА Новости
Отмечается, что самолёты выполнили патрулирование в воздушном белорусском пространстве. В ходе манёвров Су-30СМ ВВС Белоруссии отработали прикрытие российских самолётов.
«Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран. Все самолёты вернулись на аэродромы базирования», — приводит РИА Новости заявление российского Минобороны.
4 ноября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства.