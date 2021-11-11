Минобороны России: полёт Ту-160 над Белоруссией не направлен против третьих стран

Полёт двух российских Ту-160 над пространством Белоруссии проводился в рамках обеспечения безопасности Союзного государства и не был направлен против третьих стран. Об этом заявили в Минобороны России.

РИА Новости

Отмечается, что самолёты выполнили патрулирование в воздушном белорусском пространстве. В ходе манёвров Су-30СМ ВВС Белоруссии отработали прикрытие российских самолётов. «Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран. Все самолёты вернулись на аэродромы базирования», — приводит РИА Новости заявление российского Минобороны. 4 ноября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства.