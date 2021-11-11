Минобороны России: полёт Ту-160 над Белоруссией не направлен против третьих стран

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Полёт двух российских Ту-160 над пространством Белоруссии проводился в рамках обеспечения безопасности Союзного государства и не был направлен против третьих стран. Об этом заявили в Минобороны России.
Минобороны России: полёт Ту-160 над Белоруссией не направлен против третьих стран
  • РИА Новости

Отмечается, что самолёты выполнили патрулирование в воздушном белорусском пространстве. В ходе манёвров Су-30СМ ВВС Белоруссии отработали прикрытие российских самолётов.

«Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран. Все самолёты вернулись на аэродромы базирования», — приводит РИА Новости заявление российского Минобороны.

4 ноября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства.

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