В Кремле назвали очень тревожной ситуацию в Донбассе

В Кремле назвали очень тревожной текущую ситуацию в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге с журналистами Песков отметил, что Москва не располагает информацией об использовании американских комплексов Javelin в Донбассе, но их нахождение на Украине является «очевидным фактом».

«Ситуация продолжает оставаться очень и очень тревожной», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения об использовании Киевом комплексов Javelin в Донбассе.

В Службе внешней разведки (СВР) России считают, что нынешняя ситуация на Украине напоминает ту, которая складывалась в Грузии перед событиями 2008 года.