В Кремле назвали очень тревожной ситуацию в Донбассе

Короткая ссылка
RT
В Кремле назвали очень тревожной текущую ситуацию в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле назвали очень тревожной ситуацию в Донбассе
  • AP

На брифинге с журналистами Песков отметил, что Москва не располагает информацией об использовании американских комплексов Javelin в Донбассе, но их нахождение на Украине является «очевидным фактом».

«Ситуация продолжает оставаться очень и очень тревожной», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения об использовании Киевом комплексов Javelin в Донбассе.

В Службе внешней разведки (СВР) России считают, что нынешняя ситуация на Украине напоминает ту, которая складывалась в Грузии перед событиями 2008 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить