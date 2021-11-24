Песков назвал аргументированным заявление Патрушева об Украине
- AP
Песков отметил, что это является «точкой зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации».
Также пресс-секретарь президента напомнил, что Совбез России «занимается анализом информации и моделированием различных сценариев развития».
«Это аргументированная точка зрения», — заявил Песков.
Ранее Патрушев в интервью газете «Аргументы и Факты» заявил, что Запад разрушил экономику Украины и довёл общество до бесправия.
По его мнению, на Украине «в любой момент может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».