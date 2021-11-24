Песков назвал аргументированным заявление Патрушева об Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал аргументированным заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Запад довёл Украину до упадка и в любой момент там «может полыхнуть так», что миллионы украинцев станут беженцами.

Песков отметил, что это является «точкой зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации».

Также пресс-секретарь президента напомнил, что Совбез России «занимается анализом информации и моделированием различных сценариев развития».

«Это аргументированная точка зрения», — заявил Песков.

Ранее Патрушев в интервью газете «Аргументы и Факты» заявил, что Запад разрушил экономику Украины и довёл общество до бесправия.

По его мнению, на Украине «в любой момент может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».