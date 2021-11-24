Климкин рассказал о подготовке санкции для «сдерживания» России

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны Запада ввести «адские» санкции против Москвы в случае начала войны России и Украины.

Об этом он написал в статье для издания «Обозреватель».

По его словам, США и страны ЕС обсуждают санкции для «сдерживания» России.

«Адские санкции или не адские — для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты в ближайшие дни могут провести консультации с членами альянса НАТО для обсуждения отношений с Россией и Украиной.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и Киев поддерживают тесные контакты.

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